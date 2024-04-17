Глава СК взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга

Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов в Москве

Глава Следственного Комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов частной московской клиники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Бастрыкин поручил подготовить доклад о сроках проведения соответствующих экспертиз. Уточняется, что информация об этом появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что нейрохирург проводил операции на спину трем пациентам. После вмешательств они жаловались на ухудшение состояния здоровья и сообщали о получении инвалидности. Также утверждалось, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях.

В 2021 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, предъявили обвинения в убийстве двум женщинам, матери и дочери, которые без медицинского образования проводили хирургические операции и калечили пациентов.