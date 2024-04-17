Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:33, 17 апреля 2024Силовые структуры

Глава СК взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга

Бастрыкин взял на контроль дело хирурга, который мог калечить пациентов в Москве

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Глава Следственного Комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах, повлекших ухудшение здоровья и инвалидность у пациентов частной московской клиники. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также Бастрыкин поручил подготовить доклад о сроках проведения соответствующих экспертиз. Уточняется, что информация об этом появилась ранее в СМИ. Сообщалось, что нейрохирург проводил операции на спину трем пациентам. После вмешательств они жаловались на ухудшение состояния здоровья и сообщали о получении инвалидности. Также утверждалось, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях.

В 2021 году в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, предъявили обвинения в убийстве двум женщинам, матери и дочери, которые без медицинского образования проводили хирургические операции и калечили пациентов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченского генерала жестко задержали в Дагестане. Его выволокли из машины и положили лицом в асфальт

      На Западе рассказали о защищающих «Искандеры» «Красухах»

      Илон Маск назвал поражение Украины легко предсказуемым

      Протестующие в Грузии выдвинули ультиматум властям из-за закона об иноагентах

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      «Бавария» обыграла «Арсенал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

      Пенсионерка пострадала при атаке беспилотника на российский регион

      В России призвали СБ ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля

      Военный эксперт рассказал о новейшем оружии Украины против Крымского моста

      Глава СК взял на контроль дело калечащего пациентов нейрохирурга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше