Мать и дочь без медицинского образования стали хирургами и покалечили пациентов

В Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США, матери и дочери, которые без медицинского образования проводили хирургические операции и калечили пациентов, предъявили обвинения в убийстве. Об этом сообщает Insider.

Либби Адаме и ее дочь Алисия Гомес проводили операцию по увеличению ягодиц 26-летней Кариссе Раджпаул. Процедура состояла из трех этапов. Cразу после последнего, третьего этапа, Раджпаул скончалась. После смерти девушки полиция начала расследование. Предположительно, жертвами самопровозглашенных хирургов и косметологов могли стать многие пациенты.

По данным полиции, стоимость операции по подтяжке и увеличению ягодиц у Адаме и Гомес — от 3,5 до 4,5 тысячи долларов (от 256,2 до 329,4 тысячи рублей), что намного меньше стоимости процедуры у квалифицированных специалистов, которые оценивают ее в 10-15 тысяч долларов (от 732 тысяч рублей до одного миллиона рублей). Полиция Лос-Анджелеса призвала женщин не экономить на здоровье и безопасности и избегать подпольных и нелегальных хирургических кабинетов и процедур.

«Интернет полон ужасных историй про то, как псевдоврачи разводят медицинский силикон с веществом, которым заделывают щели в окнах. Когда химические вещества, не предназначенные для использования в организме человека, попадают в кровь, они поражают сердце, мозг и почки», — прокомментировал Боб Динлокер, детектив полиции Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что в Пакистане больничный охранник выдал себя за врача и сделал операцию 80-летней пациентке. Вскоре после операции она скончалась.