Безработный от скуки притворился врачом в больнице и обманул всех

Скучающий безработный пробрался в больницу во французском городе Бордо департамента Жиронда и долгое время выдавал себя за врача. Об этом сообщает издание The Koz Post.

46-летний мужчина ходил по различным отделениям в медицинском халате и со стетоскопом на шее, которые предварительно стащил в больнице. Он держался подальше от пациентов, но регулярно присоединялся к сотрудникам на перекурах, чтобы поболтать с настоящими врачами.

Его собеседники заподозрили обман лишь через несколько недель, пишет издание Sud Ouest. После этого служба безопасности задержала самозванца и сдала его полиции. Ему грозит тюремное заключение на срок до года и штраф величиной 15 тысяч евро (1,15 миллиона рублей).

После ареста мужчина объяснил, что всегда мечтал стать врачом. По его словам, он решил притвориться сотрудником больницы, потому что скучал и хотел признания.

В 2015 году сообщалось, что в американском штате Флорида задержали 17-летнего подростка, который в течение месяца выдавал себя за врача в отделении гинекологии. Чтобы не вызывать подозрений, он носил белый халат и стетоскоп.

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