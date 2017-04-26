В Узбекистане притворившийся врачом тракторист заработал полмиллиона долларов

В Узбекистане тракторист приговорен к восьми годам заключения за то, что он, притворившись врачом, заработал около 500 тысяч долларов. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на газету Генеральной прокуратуры республики «Хукук».

Тракторист в одном из кишлаков Бухарской области с апреля 2016 года совместно с родственниками предоставлял медицинские услуги. Для этого лже-врач получил поддельный сертификат члена Всемирной ассоциации психологов, врачей и народных целителей, якобы выданный Министерством здравоохранения Казахстана.

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Как установили следователи, незаконный доход тракториста составил около 500 тысяч долларов. Члены семьи лже-целителя также были привлечены к уголовной ответственности.

В ноябре 2016-го Люблинский суд Москвы приговорил 10 граждан России, Белоруссии, Молдавии и сУкраины, которые представлялись ясновидящими из «Международного института парапсихологии и целительства», к различным срокам заключения за мошенничество. Как установило следствие, аферисты запугивали клиентов, обещая им скорое наступление негативных последствий в случае отказа от экстрасенсорной помощи, в том числе предсказывая им смерть.