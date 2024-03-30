ФСБ задержала троих иностранцев при попытке устроить теракт в Ставрополье. За боевиками вовремя установили слежку

ФСБ задержала троих мигрантов при подготовке теракта в Ставропольском крае

ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили три мигранта из Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Спецслужба вовремя установила за злоумышленниками слежку. Благодаря этому удалось выяснить, что террористы хотели начинить бомбу гвоздями, купленными в строительном магазине, и взорвать ее в одном из мест массового скопления людей.

Преступники были задержаны спецназом ФСБ. В ходе обыска в местах жительства иностранных граждан были изъяты «составные части самодельного взрывного устройства (СВУ), химические вещества и поражающие элементы». Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Мишагин сообщил, что за 2023 год в регионе силовики предотвратили 12 терактов. В течение прошлого года правоохранители задержали 14 участников террористических организаций. Мишагин отметил, что теракты готовились на объектах транспортной инфраструктуры, в органах государственной власти и местах массового пребывания людей.

Террористы пытаются посеять панику в обществе

26 марта директор ФСБ Александр Бортников объяснил, что с помощью терактов западные спецслужбы и Украина хотят посеять панику в российском обществе. По его словам, устроив теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», недоброжелатели России хотели раскачать ситуацию в стране.

В середине 2023 года Бортников раскрыл, что российские спецслужбы прогнозируют трансформацию международного терроризма. Он указал, что СНГ столкнулось с беспрецедентными угрозами в связи со стремлением западных стран дестабилизировать ситуацию на территории постсоветского пространства путем резкого повышения конфликтного потенциала.

Глава МИД России Сергей Лавров оценил сотрудничество с Западом по борьбе с терроризмом. Министр напомнил, что лидеры США, Европы и Великобритании ранее выступали за то, чтобы контакты по этому вопросу происходили вне зависимости от экономических и политических разногласий. Он добавил, что трудности возникали с Евросоюзом, Москва долгие годы убеждала его в необходимости формирования механизма по обмену информацией, последняя встреча состоялась в 2019 году.