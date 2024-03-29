ФСБ задержала жителей Центральной Азии и предотвратила теракт

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье, который готовили жители Центральной Азии

ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье, который готовили три жителя Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что в местах жительства фигурантов изъяты «составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы».

Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».

Ранее стало известно, что в Таджикистане в середине марта задержали 15 террористов, которые планировали атаку одновременно с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло неделю назад, 22 марта. По версии следствия, теракт устроили граждане Таджикистана, которые могут быть связаны с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).