ФСБ задержала жителей Центральной Азии и предотвратила теракт
ФСБ предотвратила теракт в Ставрополье, который готовили три жителя Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Уточняется, что в местах жительства фигурантов изъяты «составные части СВУ, химические вещества и поражающие элементы».
Следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту».
Ранее стало известно, что в Таджикистане в середине марта задержали 15 террористов, которые планировали атаку одновременно с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло неделю назад, 22 марта. По версии следствия, теракт устроили граждане Таджикистана, которые могут быть связаны с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).