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17:30, 29 марта 2024Бывший СССР

В Таджикистане арестовали террористов незадолго до теракта в «Крокусе»

РИА Новости: спецслужбы Таджикистана арестовали 15 террористов

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Спецслужбы Таджикистана арестовали 15 террористов, планировавших атаку одновременно с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в таджикских спецслужбах.

Как сообщается, 15 жителей Душанбе и Вахдата планировали совершить атаку во время праздника Навруз, который проходил в стране с 21 по 23 марта. Источник сообщил, что подозреваемые были задержаны до начала празднований.

«Следователи проверяют их связь с лицами, совершившими теракт в "Крокус Сити Холле" 22 марта», — заявил собеседник агентства.

Ранее источник в спецслужбах Таджикистана сообщил, что девять жителей пригорода Душанбе, задержанных за связь с исполнителями теракта в «Крокусе», могут быть связаны с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Подозреваемые были задержаны сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

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      Юрий Леонов
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