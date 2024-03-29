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15:46, 29 марта 2024Бывший СССР

Задержанных в Таджикистане заподозрили в контактах с ИГ

РИА Новости: задержанные в Таджикистане подозреваются в связях с ИГ
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Девять жителей пригорода Душанбе, ранее задержанных за связь с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», могут быть связаны с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает РИА Новости.

О связи задержанных с запрещенной организацией сообщил источник в спецслужбах Таджикистана. Они были задержаны сотрудниками Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

О задержании девяти человек за связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщал Telegram-канал «Азия-Плюс» со ссылкой на собственные источники в органах безопасности республики.

Ранее стало известно, что представители российских силовых структур в Душанбе участвовали в задержании лиц, предположительно причастных к теракту в «Крокус Сити Холле».

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      Валентин Карант
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