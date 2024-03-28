В российском регионе предотвратили 12 терактов за год

На Ставрополье предотвратили 12 терактов за год

В Ставропольском крае силовики предотвратили 12 терактов за 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МВД России по региону Андрея Мишагина.

В течение прошлого года правоохранители задержали 14 участников террористических организаций. Мишагин заявил, что теракты готовились на объектах транспортной инфраструктуры, в органах государственной власти и местах массового пребывания людей.

Ранее в Самарской области ФСБ предотвратила теракт в пункте приема гуманитарной помощи. Его готовил россиянин 1994 года рождения, который сотрудничал с «Русским добровольческим корпусом» (РДК, террористическая организация запрещена в России).