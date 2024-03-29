Лавров оценил сотрудничество России с Западом по борьбе с терроризмом

Лавров: Запад практически отказался сотрудничать с РФ по борьбе с терроризмом

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» оценил сотрудничество с Западом по борьбе с терроризмом. Он отметил, что в последнее время западные страны практически отказались от него. Текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Министр напомнил, что лидеры США, Европы и Великобритании ранее выступали за то, чтобы контакты по этому вопросу происходили вне зависимости от экономических и политических разногласий.

Он добавил, что трудности возникали с Евросоюзом, Москва долгие годы убеждала его в необходимости формирования механизма по обмену информацией, последняя встреча состоялась в 2019 году.

«Их фактический отказ от взаимодействия с нами по конкретным вопросам борьбы с терроризмом произошел задолго до начала специальной военной операции. Теперь они на нее сваливают все свои промахи и пытаются замаскировать свои истинные намерения, приведшие к тому, что у нас не осталось другого выхода, кроме как остановить уже развязывавшуюся против нас войну решением о проведении специальной военной операции», — заключил Лавров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом требует усилий на международном уровне, которые в данный момент отсутствуют. Он добавил, что сотрудничество в этой области сейчас не ведется «в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом» в международных отношениях.