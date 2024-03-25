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14:41, 25 марта 2024Мир

В Кремле указали на отсутствие международных усилий по борьбе с терроризмом

Песков: борьба с терроризмом требует международных усилий, которых сейчас нет
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Борьба с терроризмом требует усилий на международном уровне, которые в данный момент отсутствуют. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Борьба с терроризмом — это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что сотрудничество в этой области сейчас не ведется «в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом» в международных отношениях.

Он отметил, что «ни один город и ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма», в связи с чем обвинение российских спецслужб в допущении теракта является «и эмоциональным, и истеричным, и провокационным».

Ранее Песков ответил на вопрос о предупреждениях со стороны спецслужб США о готовившемся теракте. Он заявил, что подобные сведения не разглашаются и передаются по секретным каналам, а не напрямую Кремлю. Он также добавил, что Россия не поддерживает контактов с Западом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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      Елизавета Мытарева
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