В Кремле указали на отсутствие международных усилий по борьбе с терроризмом

Песков: борьба с терроризмом требует международных усилий, которых сейчас нет

Борьба с терроризмом требует усилий на международном уровне, которые в данный момент отсутствуют. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Борьба с терроризмом — это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что сотрудничество в этой области сейчас не ведется «в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом» в международных отношениях.

Он отметил, что «ни один город и ни одна страна не могут быть полностью застрахованы от угрозы терроризма», в связи с чем обвинение российских спецслужб в допущении теракта является «и эмоциональным, и истеричным, и провокационным».

Ранее Песков ответил на вопрос о предупреждениях со стороны спецслужб США о готовившемся теракте. Он заявил, что подобные сведения не разглашаются и передаются по секретным каналам, а не напрямую Кремлю. Он также добавил, что Россия не поддерживает контактов с Западом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».