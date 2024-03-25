Песков заявил о неразглашении данных на вопрос о предупреждении США о теракте

Песков: данные разведки не разглашаются и передаются спецслужбами

Данные разведки не разглашаются и передаются спецслужбами по своим собственным каналам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос о возможном предупреждении со стороны США о готовящемся теракте в Подмосковье, сообщает ТАСС.

«Разведданные никогда не предоставляются Кремлю, они предоставляются по каналам спецслужбам, от спецслужбы к спецслужбе. Это относится к категории чувствительной информации, которая, конечно, не разглашается», — ответил Песков.

Ранее Песков сообщил, что власти России не поддерживают никаких контактов с Западом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он также добавил, что российские спецслужбы работают самостоятельно над расследованием теракта, без обращения к помощи иностранных государств.