В Кремле прокомментировали контакты с Западом после теракта в «Крокусе»

Песков: никаких контактов с Западом после теракта в «Крокус Сити Холле» нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство не поддерживает никаких контактов с Западом после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Его слова приводит ТАСС.

«Каких-либо контактов с западниками сейчас нет», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что российские службы работают над расследованием теракта самостоятельно, без помощи иностранных государств. По его словам, о какой-либо помощи со стороны зарубежных стран сейчас не может быть речи.

Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин провел много телефонных разговоров с лидерами других государств, в числе которых Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Турция и другие. Как отмечает представитель Кремля, в рамках этих бесед среди прочего обсуждалось сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Ранее Песков сообщил, что российский президент 25 марта проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле». Встреча с руководителями различных служб пройдет в открытом формате.