ФСБ показала оперативное видео слежки и задержания террористов в Ставрополье

ФСБ показала видео слежки и задержания террористов в Ставропольском крае

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России распространил оперативное видео задержания террористов в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

На минутном ролике видно, как за подозреваемыми ведется слежка. Также в объектив попал момент задержания злоумышленников.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала троих граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших взорвать самодельную бомбу в одном из мест массового скопления людей в Ставрополье. Террористы хотели начинить самодельное взрывное устройство гвоздями в качестве поражающих элементов.