Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:45, 29 марта 2024Силовые структуры

ФСБ показала оперативное видео слежки и задержания террористов в Ставрополье

ФСБ показала видео слежки и задержания террористов в Ставропольском крае

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России распространил оперативное видео задержания террористов в Ставропольском крае. Об этом сообщает ТАСС.

На минутном ролике видно, как за подозреваемыми ведется слежка. Также в объектив попал момент задержания злоумышленников.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала троих граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших взорвать самодельную бомбу в одном из мест массового скопления людей в Ставрополье. Террористы хотели начинить самодельное взрывное устройство гвоздями в качестве поражающих элементов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      В Госдуме обвинили главкома ВСУ в цинизме из-за слов о нехватке оружия

      Раскрыт доход семьи Зеленского за 2023 год

      Медведев проиграл в полуфинале турнира в Майами

      Зеленский заявил о возможности отступления ВСУ

      В США рассказали о чрезвычайной ситуации на Украине из-за нехватки военных

      Захарова прокомментировала слова Пугачевой о теракте в «Крокусе»

      Киев признал недовольство США ударами ВСУ по энергоинфраструктуре России

      Байден заявил о наступлении переломного момента для США

      В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше