Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:08, 29 марта 2024Силовые структуры

ФСБ раскрыла подробности о сорванном теракте в Ставрополье

ФСБ: террористы в Ставропольском крае хотели начинить самодельную бомбу гвоздями
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Кадр: ФСБ РФ

Злоумышленники, готовившие теракт в Ставропольском крае, планировали начинить самодельную бомбу гвоздями в качестве поражающих элементов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Спецслужба показала кадры оперативной съемки, на которой видно, как преступники закупаются в строительном магазине. Позднее были задержаны трое граждан одной из стран Центральной Азии, у них обнаружены и изъяты составные части самодельной бомбы и химические вещества. Выяснилось, что они хотели взорвать бомбу в одном из людных мест Ставрополья.

Ранее стало известно, что в Таджикистане в середине марта задержали 15 террористов, которые планировали атаку одновременно с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Сиамская близняшка вышла замуж

      В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

      ФСБ раскрыла подробности о сорванном теракте в Ставрополье

      Умер актер из сериала «Кухня»

      Захарова высмеяла заявление Байдена о его молодой внешности

      На Украине напомнили о скорой нелегитимности Зеленского как президента

      Россиянка пыталась вернуть 200 долларов и потеряла две квартиры

      ФСБ задержала жителей Центральной Азии и предотвратила теракт

      Самая красивая спортсменка мира снялась в нижнем белье и с пивом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше