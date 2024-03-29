ФСБ раскрыла подробности о сорванном теракте в Ставрополье

ФСБ: террористы в Ставропольском крае хотели начинить самодельную бомбу гвоздями

Злоумышленники, готовившие теракт в Ставропольском крае, планировали начинить самодельную бомбу гвоздями в качестве поражающих элементов. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Спецслужба показала кадры оперативной съемки, на которой видно, как преступники закупаются в строительном магазине. Позднее были задержаны трое граждан одной из стран Центральной Азии, у них обнаружены и изъяты составные части самодельной бомбы и химические вещества. Выяснилось, что они хотели взорвать бомбу в одном из людных мест Ставрополья.

Ранее стало известно, что в Таджикистане в середине марта задержали 15 террористов, которые планировали атаку одновременно с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».