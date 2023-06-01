Глава ФСБ спрогнозировал трансформацию международного терроризма

Глава ФСБ Бортников: зерновые коридоры используются для атак на российское побережье

Начало событий в новости Глава ФСБ России обвинил Запад в работе над разобщением стран СНГ

Зерновые коридоры используются для атак на российское побережье. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, передает ТАСС.

Российские спецслужбы прогнозирует трансформацию международного терроризма. По его словам, СНГ столкнулось с беспрецедентными угрозами, в связи со стремлением западных стран дестабилизировать ситуацию на территории постсоветского пространства путем резкого повышения конфликтного потенциала.

Бортников заявил, что США и Великобритания через спецслужбы и разведку стремятся разобщить страны СНГ. Запад угрожает бизнесменам и политикам введением новых санкций, а также обещает выгодные условия за отказ от сотрудничества с Россией и другими странами СНГ.