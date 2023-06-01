Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:32, 1 июня 2023Силовые структуры

Глава ФСБ спрогнозировал трансформацию международного терроризма

Глава ФСБ Бортников: зерновые коридоры используются для атак на российское побережье
Начало событий в новости Глава ФСБ России обвинил Запад в работе над разобщением стран СНГ
Александр Бортников

Александр Бортников. Фото: Совет Федерации / Flickr / Globallookpress.com

Зерновые коридоры используются для атак на российское побережье. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников на встрече президента Белоруссии Александра Лукашенко с участниками 52-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ, передает ТАСС.

Российские спецслужбы прогнозирует трансформацию международного терроризма. По его словам, СНГ столкнулось с беспрецедентными угрозами, в связи со стремлением западных стран дестабилизировать ситуацию на территории постсоветского пространства путем резкого повышения конфликтного потенциала.

Бортников заявил, что США и Великобритания через спецслужбы и разведку стремятся разобщить страны СНГ. Запад угрожает бизнесменам и политикам введением новых санкций, а также обещает выгодные условия за отказ от сотрудничества с Россией и другими странами СНГ.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Российские силы вплотную подошли к Купянску
    МИД России предрек Западу провал в сталкивании Киева с Москвой
    В Кремле уличили НАТО в отношении к России как к противнику
    Лавров обсудил возможность приезда группы африканских лидеров в Россию
    Захарова назвала запугивание россиян целью атак Украины на Москву
    В Кремле заявили о большом числе готовых служить по контракту в зоне СВО россиян
    В Кремле заявили о росте вовлеченности НАТО в конфликт на Украине
    Россияне описали ситуацию в попавшем под обстрел ВСУ Шебекино
    В НАТО захотели помочь Украине отказаться от советского оружия
    Соратник Кадырова обратился к Пригожину и назвал его блогером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.