Глава ФСБ России обвинил Запад в работе над разобщением стран СНГ

Глава ФСБ Бортников: США и Великобритания через спецслужбы стремятся разобщить страны СНГ

США и Великобритания через спецслужбы и разведку стремятся разобщить страны Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на встрече участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов СНГ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

«Силами разведсообщества и представительств ведут работу с политическими и экономическими элитами государств СНГ и (...) стараются вбить клин между нашими странами», — отметил директор ФСБ.

По словам Бортникова, Запад угрожает бизнесменам и политикам введением новых санкций, а также обещает выгодные условия за отказ от сотрудничества с Россией и другими странами СНГ.

Ранее глава ФСБ заявил, что Запад подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте и зачистке Приднестровья.