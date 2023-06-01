Глава ФСБ России обвинил Запад в навязывании Молдавии украинского конфликта

Директор ФСБ Бортников: Запад подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте

Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на встрече участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, Украина стала плацдармом войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии.

Молдавию подстрекают к силовой зачистке Приднестровья, указал Бортников.

ФСБ заявила о раскрытии операции американских спецслужб, которые использовали вредоносные программы, встроенные в технику Apple. В результате чего в России оказались заражены несколько тысяч устройств.