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11:16, 1 июня 2023Силовые структуры

Глава ФСБ России обвинил Запад в навязывании Молдавии украинского конфликта

Директор ФСБ Бортников: Запад подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте
Начало событий в новости ФСБ вскрыла разведакцию спецслужб США с использованием телефонов Apple

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Запад активно подталкивает Молдавию к участию в украинском конфликте. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на встрече участников Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает ТАСС.

По его словам, Украина стала плацдармом войны против России и ведения подрывной деятельности против Белоруссии.

Молдавию подстрекают к силовой зачистке Приднестровья, указал Бортников.

ФСБ заявила о раскрытии операции американских спецслужб, которые использовали вредоносные программы, встроенные в технику Apple. В результате чего в России оказались заражены несколько тысяч устройств.

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    Любовь Ширижик
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