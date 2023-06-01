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11:17, 1 июня 2023Силовые структуры

ФСБ вскрыла разведакцию спецслужб США с использованием телефонов Apple

ФСБ России раскрыла разведывательную акцию спецслужб США с устройствами Apple

Фото: Omid Armin / Unsplash

ФСБ России вскрыла разведывательную акцию спецслужб США с использованием телефонов Apple. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Так, удалось обнаружить аномалии, характерные только для пользователей телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, уточнили в ведомстве. Известно, что несколько тысяч телефонных аппаратов Apple были заражены.

Также выявлены случаи заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих SIM-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны Североатлантического альянса и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Таким образом, ФСБ получила доказательства сотрудничества Apple с Агентством национальной безопасности США.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Джо Байдена намерена разрешить спецслужбам следить за иностранцами.

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    Алина Гончарова
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