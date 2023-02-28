В Белом доме захотели разрешить спецслужбам США следить за иностранцами

Советник президента США: Белый дом разрешит спецслужбам США следить за иностранцами

Администрация президента США Джо Байдена намерена разрешить спецслужбам следить за иностранцами, заявил советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова приводятся на сайте Белого дома.

Салливан подчеркивает, что в Белом доме поддерживают 702-й раздел закона о наблюдении за внешней разведкой, который дает право национальным спецслужбам вести электронную слежку за иностранными гражданами за пределами США.

«Это право является бесценным инструментом, который продолжает защищать американцев каждый день», — сказал советник президента, добавив, что этот закон позволяет оперативно реагировать на угрозы со стороны КНР и России.

Ранее сообщалось, что разведслужбы Соединенных Штатов и их союзников усилили наблюдение за ядерным арсеналов России. «Мы следим за этим более пристально», — рассказал источник, имеющий доступ к разведданным о ядерных силах и стратегии Москвы. Он добавил, что Вашингтон и его союзники нарастили усилия по сбору данных с применением средств воздушной и космической разведки, а также операций в киберпространстве и коммерческих фотографий со спутников.

В 2013 году бывший сотрудник Агентства национальной безопасности и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Эдвард Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post секретные документы, связанные с программой американских спецслужб по слежке за гражданами США и других стран.