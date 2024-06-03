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14:43, 3 июня 2024Россия

В Москве мигрант высадил из такси бойцов СВО после слов о теракте в «Крокусе»

В Москве таксист высадил бойцов СВО, они говорили при нем о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Москве таксист-мигрант высадил участников специальной военной операции (СВО). Причиной этого, по мнению бойцов, стало их обсуждение теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает ИА «Регнум» в Telegram.

По словам мужчины, водитель неожиданно остановил автомобиль на МКАД. После этого он потребовал от военнослужащих покинуть салон. На отказ участников СВО исполнить его требования таксист выбежал на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», пояснил собеседник издания.

«Я лично так понимаю, что он недоволен был тем, что мы начали разговаривать за "Крокус"», — сказал боец СВО. Он предположил, что таксист поддерживает террористов. «По шее он чуть-чуть получил за это», — добавил военнослужащий.

Ранее в подмосковных Котельниках мигрант оскорбил жену участника спецоперации. На встрече с ее мужем он, по словам женщины, «сразу забыл русский язык». Своего поведения мигрант объяснить не смог.

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      Алан Босиков
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