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17:09, 3 июня 2024Россия

Новый министр обороны впервые появился на совещании с Путиным в форме

Глава МО России Белоусов впервые появился на совещании с Путиным в форме
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Новый глава Минобороны (МО) России Белоусов впервые появился на совещании с президентом России Владимиром Путиным в летней военной форме с короткими рукавами. Это следует из публикации Telegram-канала Ria_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

Из официальных публикаций Кремля следует, что ранее Белоусов посещал мероприятия в гражданской одежде. На карточке с сайта Министерства обороны также опубликована фотография главы ведомства в костюме. Судя по опубликованной журналистами фотографии, на форме Белоусова — действительного государственного советника первого класса — погоны с одной большой звездой, которая соответствует званию генерала армии. В таблице соответствия военных и гражданских чинов пост чин советника соответствует упомянутому званию.

Биография Андрея Белоусова

Новый глава военного ведомства Андрей Белоусов родился в 1959 году в Москве в семье советского экономиста, участника разработки экономической реформы 1960-х годов Рэма Белоусова (1926-2008). В 1981 году он с отличием окончил экономический факультет МГУ по специальности «экономист-кибернетик». В начале своей научной карьеры входил в так называемую аналитическую «группу Бессмертных» (по имени ее основателя, бывшего министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных). Впоследствии стал доктором экономических наук. Известен тем, что спрогнозировал мировой финансовый кризис 2008 года за три года до его начала.

В нулевые Белоусов перешел на госслужбу, где успел поработать в аппарате правительства и Минэкономразвития (при нынешнем главе Сбербанка Германе Грефе и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной), в течение 2012 года недолго возглавлял ведомство, после чего шесть лет занимал пост помощника президента по экономическим вопросам. С 17 июня 2015 года по 29 сентября 2018 года Белоусов был председателем совета директоров компании «Роснефть».

В январе 2020 года вернулся в правительство, заняв пост первого вице-премьера.

В то же время, бывший министр обороны России Сергей Шойгу, ныне — секретарь Совета Безопасности, появился на заседании Совбеза в гражданской одежде.

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Президент Путин утвердил состав нового кабинета министров 14 мая — в нем пост главы Минобороны вместо Шойгу занял Белоусов. Как отмечал новый глава ведомства, под руководством Сергея Шойгу была создана современная система вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. По словам Белоусова, это — огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач.

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