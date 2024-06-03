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17:18, 3 июня 2024Мир

Путин поздравил нового президента Мексики с победой на выборах

Путин поздравил нового президента Мексики Шейнбаум с победой на выборах
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин поздравил новоизбранного президента Мексики Клаудию Шейнбаум с победой на выборах. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

«Уважаемая госпожа Шейнбаум, примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах», — указано в поздравлении.

В послании российского президента также отмечается, что «Мексика — традиционно дружественный партнер России в латиноамериканском регионе». В своем поздравлении Путин также выразил надежду, что деятельность нового президента «будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества» между Россией и Мексикой.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков от имени ведомства также поздравил Шейнбаум с победой на президентских выборах.

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      Елизавета Мытарева
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