МИД России поздравил нового президента Мексики с победой на выборах

Замглавы МИД Рябков: Россия поздравляет Шейнбаум с победой на выборах

Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики и рассчитывает на развитие двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом. У нас с Мексикой весьма плодотворно развивается политический диалог и сотрудничество на протяжении долгого времени», — рассказал дипломат.

Рябков добавил, что надеется на новый импульс в отношениях Москвы и Мехико. Он также напомнил о проблемах с поездками для граждан России в Мексику и выразил надежду, что эта проблема будет в скором времени решена.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил своего преемника Клаудию Шейнбаум из партии Morena с победой на выборах главы государства. В общей сложности она набрала больше, чем кандидаты от оппозиционных Институционно-революционной партии (PRI) и Партии национального действия (PAN). Данные силы являлись до избрания в 2018 году Лопеса Обрадора двумя ведущими политическими партиями страны.