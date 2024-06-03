Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:42, 3 июня 2024Мир

МИД России поздравил нового президента Мексики с победой на выборах

Замглавы МИД Рябков: Россия поздравляет Шейнбаум с победой на выборах

Фото: Marco Ugarte / AP

Россия поздравляет Клаудию Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики и рассчитывает на развитие двусторонних отношений. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы поздравляем госпожу Шейнбаум с этим внушительным успехом. У нас с Мексикой весьма плодотворно развивается политический диалог и сотрудничество на протяжении долгого времени», — рассказал дипломат.

Рябков добавил, что надеется на новый импульс в отношениях Москвы и Мехико. Он также напомнил о проблемах с поездками для граждан России в Мексику и выразил надежду, что эта проблема будет в скором времени решена.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил своего преемника Клаудию Шейнбаум из партии Morena с победой на выборах главы государства. В общей сложности она набрала больше, чем кандидаты от оппозиционных Институционно-революционной партии (PRI) и Партии национального действия (PAN). Данные силы являлись до избрания в 2018 году Лопеса Обрадора двумя ведущими политическими партиями страны.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах. США угрожали Тбилиси последствиями в случае его принятия

      Феномен успеха Тейлор Свифт объяснили

      Российские военные сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра

      Мизулина сравнила выступление Бузовой в откровенном наряде с «голой вечеринкой»

      В России спрогнозировали цены на клубнику и черешню

      В России объяснили задачи спецназа «Ахмат» в Харьковской области

      Россиянка устроила пьяный дебош в самолете и напала на бортпроводника

      Правая рука Кадырова напомнил депутату Думы об обязанностях православной женщины

      Порье сломал нос в бою с Махачевым

      Полковник объяснил последствия использования Patriot над территорией России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше