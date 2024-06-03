Президент Мексики поздравил своего преемника с победой на выборах

Президент Мексики Обрадор поздравил своего преемника Шейнбаум с победой

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поздравил своего преемника Клаудию Шейнбаум из партии Morena с победой на выборах главы государства. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Сегодня день славы, потому что народ Мексики свободно и демократично решил, что Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом за 200 лет независимой жизни нашей Республики», — рассказал политик.

Ранее председатель правящей партии Morena Марио Дельгадо заявил, что Шейнбаум побеждает на выборах президента страны по данным экзит-полов. Главный конкурент Шейнбаум Сочитль Гальвес также признала свое поражение и поздравила нового главу государства.

В общей сложности Шейнбаум набрала больше, чем кандидаты от Институционно-революционной партии (PRI) и Партии национального действия (PAN). Данные силы являлись до избрания в 2018 году Лопеса Обрадора двумя ведущими политическими партиями страны.