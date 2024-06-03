Конкурент победившего кандидата в президенты Мексики поздравила ее с победой

Гальвес поздравила Шейнбаум с победой на выборах президента Мексики

Сочитль Гальвес, являвшаяся главным конкурентом избранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум, признала свое поражение и поздравила нового главу государства с победой. Об этом заявила сама Шейнбаум в ходе трансляции на ее странице в социальной сети X (бывший Твиттер).

«Хочу поблагодарить Сочитль Гальвес Руис, кандидата от альянса "Сила и сердце за Мексику", за ее звонок с признанием триумфа, который я получила несколько минут назад», — рассказала политик.

Ранее председатель правящей партии Morena Марио Дельгадо заявил, что Шейнбаум побеждает на выборах президента страны по данным экзитполов. Она является наследником уходящего с должности президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

В общей сложности она набрала больше, чем кандидаты от Институционно-революционной партии (PRI) и Партии национального действия (PAN). Данные силы являлись до избрания в 2018 году Лопеса Обрадора двумя ведущими политическими партиями страны.