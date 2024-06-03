В Мексике назвали побеждающего на выборах президента кандидата

Партия Morena: кандидат Шейнбаум побеждает на выборах президента Мексики

Кандидат правящей в Мексике партии Morena Клаудия Шейнбаум побеждает на выборах президента страна по данным экзитполов, заявил председатель политической силы Марио Дельгадо в ходе выступления в избирательном штабе. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал текущую ситуацию звездным моментом в истории страны, Латинской Америки и мира.

«Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в нашей истории и в истории Северной Америки», — добавил Дельгадо.

Он указал, что кандидат от партии Morena по результатам экзитполов имеет большое преимущество перед соперником от партии PRI и PAN с разницей два к одному.

В воскресенье 2 июня мексиканцы голосовали на всеобщих выборах и определяли будущего президента, конгресс, губернаторов ряда штатов и местные власти. Результаты будут оглашены после окончательного подсчета голосов, который продлится 5-8 июня.

Ранее сообщалось, что в кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса стреляли во время финального предвыборного митинга, он не выжил.