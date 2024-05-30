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07:26, 30 мая 2024Мир

Кандидата в мэры в Мексике застрелили во время предвыборного митинга

EU: кандидат в мэры Коюка-де-Бенитес в Мексике Баррьентос застрелен на митинге

Кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время финального предвыборного митинга. Об этом рассказало издание El Universal.

Уточняется, что политик находился вместе со своими сторонниками на баскетбольной площадке. В какой-то момент позади него возник неизвестный, который достал пистолет и произвел несколько выстрелов в затылок кандидата.

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      Александра Синицына
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