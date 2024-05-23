Несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге в Мексике

Губернатор Нуэво-Леона Гарсия: при обрушении сцены на митинге погибли 9 человек

При обрушении сцены на митинге погибли девять человек и больше 50 пострадали при обрушении сцены на митинге кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса. Об этом заявил губернатор штата Нуэво-Леона Самуэль Гарсия на странице в соцсети X.

«Yа данный момент число погибших в результате происшествия составляет 8 взрослых и 1 несовершеннолетний», — сообщил глава штата.

Он поделился, что в настоящее время объезжает местные больницы, чтобы узнать информацию о пострадавших.

Ранее в Мексике опрокинулся автобус с пассажирами. По предварительным данным, не стало 14 человек и еще 31 получил ранения. В министерства транспорта штата Мехико сообщили, что в автобусе были пассажиры из мексиканского штата Гуанахуато.

