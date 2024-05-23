Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:49, 23 мая 2024Мир

Несколько человек погибли при обрушении сцены на митинге в Мексике

Губернатор Нуэво-Леона Гарсия: при обрушении сцены на митинге погибли 9 человек

Фото: Daniel Becerril / Reuters

При обрушении сцены на митинге погибли девять человек и больше 50 пострадали при обрушении сцены на митинге кандидата в президенты Мексики Хорхе Майнеса. Об этом заявил губернатор штата Нуэво-Леона Самуэль Гарсия на странице в соцсети X.

«Yа данный момент число погибших в результате происшествия составляет 8 взрослых и 1 несовершеннолетний», — сообщил глава штата.

Он поделился, что в настоящее время объезжает местные больницы, чтобы узнать информацию о пострадавших.

Ранее в Мексике опрокинулся автобус с пассажирами. По предварительным данным, не стало 14 человек и еще 31 получил ранения. В министерства транспорта штата Мехико сообщили, что в автобусе были пассажиры из мексиканского штата Гуанахуато.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Задержан замначальника Генштаба ВС России

      Раскрыты подробности о недвижимости задержанного замглавы Генштаба

      Популярная актриса объяснила свое желание сниматься в секс-сценах

      Собаки повторили образы звезд с Met Gala на собственном балу

      На Кубке Америки по футболу появится розовая карточка

      Бесплатную землю захотели выдавать части россиян

      В российском регионе ликвидировали узбекскую общину

      Стало известно о предложенной Сырским новой оборонительной стратегии Украины

      В России связали с чистками генералитета обыски у замначальника Генштаба ВС

      В Госдуме ответили на показ в США карты России с зоной ударов ракетами ATACMS

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше