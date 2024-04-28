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21:03, 28 апреля 2024Мир

В Мексике перевернулся автобус с пассажирами

В Мексике опрокинулся автобус с пассажирами, пострадал 31 человек

Фото: Lino Mirgeler / dpa / Globallookpress.com

В Мексике опрокинулся автобус с пассажирами, в результате чего пострадал 31 человек, сообщает министерство безопасности мексиканского штата Мехико в социальной сети Х.

«Сегодняшним утром перевернулся автобус, к месту происшествия немедленно прибыла полиция штата, охранявшая территорию. По предварительным данным, не стало 14 человек и еще 31 получил ранения», — утверждается в сообщении регионального ведомства.

По данным министерства, в автобусе были пассажиры из мексиканского штата Гуанахуато.

21 апреля в Ленинградской области на трассе перевернулся автобус с 50 пассажирами.

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      Елизавета Мытарева
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