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20:00, 21 апреля 2024Россия

На трассе в российском регионе перевернулся автобус с 50 пассажирами

На трассе в Ленинградской области перевернулся автобус с 50 рабочими

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Ленинградской области на трассе перевернулся автобус, направлявшийся в поселок Усть-Луга в Кингисеппском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно предварительным данным, автобус Volvo следовал в Усть-Лугу из Кингисеппа. На 249-м километре трассы он внезапно съехал в кювет и перевернулся. В момент аварии в автобусе находились около 50 рабочих. Пострадали 10 пассажиров: двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней степени тяжести, а шестеро отделались легкими травмами. Все пострадавшие — мужчины.

В настоящее время причина аварии не установлена. Как отметили в пресс-службе, водитель транспортного средства мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее сообщалось, что десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в подмосковном Щелково. В качестве возможной причины столкновения называется несоблюдение дистанции.

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      Алиса Удовик
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