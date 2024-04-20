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20:01, 20 апреля 2024Россия

Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

В подмосковном Щелково в результате аварии пострадали десять человек
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Десять человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в подмосковном Щелково. Об этом сообщает Telegram-канал «Подмосковная полиция».

Инцидент произошел около 16:50 на 37 километре автодороги М-7 «Волга». В качестве возможной причины столкновения называется несоблюдение дистанции. Отмечается, что на данный момент на месте работают инспекторы Госавтоинспекции, они продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался при столкновении двух автобусов в столице Курской области. В результате ДТП и взрыва пострадали шесть человек. Автобус попал в аварию из-за отказавших тормозов.

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      Варвара Кошечкина
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