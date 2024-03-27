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12:22, 27 марта 2024Россия

После столкновения автобусов в столице российского региона прогремел взрыв

Газовый баллон взорвался после столкновения двух автобусов в Курске

Кадр: Telegram-канал Baza

Газовый баллон взорвался после столкновения двух автобусов в столице Курской области. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным портала, после ДТП и прогремевшего взрыва пострадали шесть человек. Baza уточняет, что автобус попал в аварию из-за отказавших тормозов. В свою очередь, Telegram-канал «112» сообщает, что после аварии были повреждены семь автомобилей, два из которых сгорели.

О состоянии пострадавших автомобилистов и пассажиров не сообщается.

Власти Курска не публиковали официальных подтверждений факта ДТП.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске женщине оторвало ногу во время ДТП с участием кроссовера Toyota Highlander

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      Марк Леонов
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