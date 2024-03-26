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09:10, 26 марта 2024Россия

Россиянке оторвало ногу во время ДТП у подъезда

NGS.ru: в Новосибирске женщине оторвало ногу во время ДТП с кроссовером у дома

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Новосибирске женщине оторвало ногу во время ДТП с участием кроссовера Toyota Highlander у подъезда дома на улице Ватутина. Об этом сообщил NGS.ru.

По сведениям издания, россиянка вместе с мужчиной выходила из подъезда. Когда жильцы стояли на улице и разговаривали, прямо на них начал сдавать автомобиль. В один момент водитель совершил резкий маневр, он врезался в здание и женщину.

Соседи позже рассказали, что сибирячку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. «Ноги не было у нее, почти полностью ампутировало», — отметила одна из очевидиц. Другая свидетельница пояснила, что врачам удалось вывести из шока пострадавшую.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области мужчина, пострадавший в ДТП, угнал машину скорой медицинской помощи.

До этого в Чите суд арестовал местного жителя, который похитил машину такси вместе с водителем.

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      Анна Щербакова
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