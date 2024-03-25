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16:27, 25 марта 2024Россия

Пострадавший в ДТП россиянин угнал скорую

«112»: в Ярославской области пострадавший в ДТП мужчина угнал машину скорой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Ярославской области мужчина, пострадавший в ДТП, угнал машину скорой медицинской помощи. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, 44-летний россиянин на «Лада-Веста» попал в аварию вместе с пассажиркой, последняя получила травмы. Пока женщине оказывали помощь в автомобиле скорой, мужчина прыгнул за руль и рванул с места.

Проехал он совсем немного — жестко влетел в грузовик. Пострадали два медработника и та самая пассажирка, которой обрабатывали раны после первого ДТП. У гонщика никаких травм не выявили.

Ранее сообщалось, что в Чите суд арестовал местного жителя, который похитил машину такси вместе с водителем. Потерпевшего без сознания нашел случайный прохожий, который сообщил об этом в правоохранительные органы. Его в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение.

До этого в Чебоксарах следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые угнали автомобиль и засунули его владельца в багажник.

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      Анна Щербакова
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