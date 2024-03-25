Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:08, 25 марта 2024Силовые структуры

Россиянин угнал машину такси вместе с водителем

В Чите арестовали мужчину, который угнал машину такси вместе с водителем

Фото: Unsplash

В Чите суд арестовал местного жителя, который похитил машину такси вместе с водителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 20 марта пьяный обвиняемый поссорился с таксистом и избил его. После этого он перетащил водителя в багажник, а сам сел за руль и несколько часов ездил по городу. Далее мужчина вытащил пострадавшего, оставил его на обочине и угнал авто.

Потерпевшего без сознания нашел случайный прохожий, который сообщил об этом в правоохранительные органы. Сейчас таксист госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 126 («Похищение человека») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ. Ранее он неоднократно был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в июне 2023 года.

Ранее в Чебоксарах следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые угнали автомобиль и похитили его владельца в багажнике.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах по центру принятия решений на Украине. В Киеве уничтожен объект СБУ

      Макрон назвал циничным использование теракта в «Крокусе» против Украины

      В России заметили «зенитную тачанку» с автоматами Калашникова

      Раскрыта офицерская схема отъема денег у рядовых солдат ВСУ

      Дания и Украина подписали меморандум об оборонных закупках

      Латвия рекомендовала воздержаться от поездок в Россию до конца марта

      В Совфеде ответили на признание Украиной ответственности за удары по НПЗ России

      Пассажир спрятал в ручную кладь метамфетамин в бутылках вина и попался

      Прохор Шаляпин получил квартиру в наследство от бабушки друга

      Стало известно о ракетной атаке по Ростовской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше