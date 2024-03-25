Россиянин угнал машину такси вместе с водителем

В Чите арестовали мужчину, который угнал машину такси вместе с водителем

В Чите суд арестовал местного жителя, который похитил машину такси вместе с водителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, 20 марта пьяный обвиняемый поссорился с таксистом и избил его. После этого он перетащил водителя в багажник, а сам сел за руль и несколько часов ездил по городу. Далее мужчина вытащил пострадавшего, оставил его на обочине и угнал авто.

Потерпевшего без сознания нашел случайный прохожий, который сообщил об этом в правоохранительные органы. Сейчас таксист госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 126 («Похищение человека») и 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ. Ранее он неоднократно был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в июне 2023 года.

Ранее в Чебоксарах следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые угнали автомобиль и похитили его владельца в багажнике.