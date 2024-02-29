Двое россиян угнали машину и похитили ее владельца в багажнике

СК: в Чебоксарах 2 мужчин угнали автомобиль и похитили его владельца в багажнике

Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые угнали автомобиль и похитили его владельца в багажнике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Чувашии.

По версии следствия, все произошло 28 февраля в Чебоксарах. Неизвестные подошли на улице к ранее незнакомому мужчине, избили его и попытались угнать принадлежащий ему автомобиль Lada Granta. Когда потерпевший начал оказывать сопротивление, злоумышленники поместили его в багажник машины и вывезли в соседний город. В какой-то момент мужчины покинули авто, а похищенный владелец смог выбраться с места преступления и обратиться в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержали одного из нападавших во время преследования угнанного автомобиля, сейчас решается вопрос о его аресте. Второму злоумышленнику удалось скрыться, его ищут. Уголовное дело возбуждено по пунктам «в» и «з» части 2 статьи 126 («Похищение человека, совершенное с применением насилия из корыстных побуждений») УК РФ.

Ранее силовики в Чебоксарах возбудили дело против 39-летнего мужчины, который похитил бывшую девушку ради свидания.