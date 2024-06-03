Объявлен новый главный тренер «Челси»

Итальянец Энцо Мареска стал новым главным тренером Челси

Итальянец Энцо Мареска стал новым главным тренером клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси». Об этом объявлено на сайте команды.

44-летний специалист вступит в должность 1 июля 2024-го. Контракт с тренером рассчитан на пять лет с опцией продления еще на один год. «Присоединиться к "Челси", одному из крупнейших клубов мира, — мечта любого тренера. Вот почему я так рад этой возможности», — прокомментировал назначение Мареска.

На этом посту Мареска сменил Маурисио Почеттино, контракт с которым был расторгнут 21 мая по обоюдному согласию сторон. Аргентинец работал в «Челси» с мая 2023-го. По итогам сезона клуб занял шестое место в АПЛ.

Мареска в сезоне-2023/2024 возглавлял другой английский клуб, «Лестер Сити». Ранее он также работал в «Манчестер Сити» и «Вест Хэме», итальянских «Асколи» и «Парме», испанской «Севилье».