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21:58, 21 мая 2024Спорт

«Челси» уволил главного тренера

«Челси» уволил главного тренера Маурисио Почеттино

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Руководство лондонского «Челси» уволило главного тренера команды Маурисио Почеттино. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Руководство команды поблагодарило Почеттино за его работу в этом сезоне. Сам тренер пожелал «Челси» дальнейших успехов.

В прошедшем сезоне лондонский клуб занял шестое место в чемпионате Англии. Команда завоевала путевку в Лигу конференций.

Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года. Соглашение с 52-летним специалистом было подписано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.

Ранее Почеттино работал в испанском «Эспаньоле», английских «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», а также французском «Пари Сен-Жермен». Под его руководством ПСЖ становился чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.

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      Анастасия Борисова
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