«Челси» уволил главного тренера Маурисио Почеттино

Руководство лондонского «Челси» уволило главного тренера команды Маурисио Почеттино. Об этом сообщается на сайте клуба.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Руководство команды поблагодарило Почеттино за его работу в этом сезоне. Сам тренер пожелал «Челси» дальнейших успехов.

В прошедшем сезоне лондонский клуб занял шестое место в чемпионате Англии. Команда завоевала путевку в Лигу конференций.

Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года. Соглашение с 52-летним специалистом было подписано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.

Ранее Почеттино работал в испанском «Эспаньоле», английских «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», а также французском «Пари Сен-Жермен». Под его руководством ПСЖ становился чемпионом Франции и обладателем Кубка страны.