Маурисио Почеттино стал новым главным тренером «Челси»

«Челси» объявил имя нового главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.

Команду возглавил аргентинец Маурисио Почеттино. Соглашение с 51-летним специалистом подписано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.

Ранее Почеттино возглавлял испанский «Эспаньол», а также английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Его последним местом работы был французский «Пари Сен-Жермен», который он покинул в июле 2022-го.

6 апреля исполняющим обязанности главного тренера «Челси» стал Фрэнк Лэмпард. 2 апреля клуб объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.

В сезоне-2022/2023 Английской премьер-лиги «Челси» занял 12-е место. За 38 туров команда набрала 44 очка.