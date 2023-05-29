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15:06, 29 мая 2023Спорт

«Челси» объявил имя нового главного тренера

Маурисио Почеттино стал новым главным тренером «Челси»

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

«Челси» объявил имя нового главного тренера. Об этом сообщается на сайте клуба.

Команду возглавил аргентинец Маурисио Почеттино. Соглашение с 51-летним специалистом подписано на два года с возможностью пролонгации еще на один год.

Ранее Почеттино возглавлял испанский «Эспаньол», а также английские «Саутгемптон» и «Тоттенхэм». Его последним местом работы был французский «Пари Сен-Жермен», который он покинул в июле 2022-го.

6 апреля исполняющим обязанности главного тренера «Челси» стал Фрэнк Лэмпард. 2 апреля клуб объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.

В сезоне-2022/2023 Английской премьер-лиги «Челси» занял 12-е место. За 38 туров команда набрала 44 очка.

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    Дарья Коршунова
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