ПСЖ уволил главного тренера

Французкий «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинского тренера Маурисио Почеттино

Французский «Пари Сен-Жермен» уволил аргентинского специалиста Маурисио Почеттино. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

50-летний тренер вместе со своим штабом покинет стан парижан. ПСЖ поблагодарил наставника за совместную работу.

В мае сообщалось, что аргентинская звезда ПСЖ Лионель Месси не заинтересован в продолжении сотрудничества клуба и Почеттино. Форвард предлагал руководству сменить тренера перед новым сезоном.

Маурисио Почеттино руководил парижанами с января 2021-го, а летом того же года продлил контракт с клубом до 2023-го. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Франции, а также чемпионат страны по итогам сезона-2021/2022.