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Спорт

Месси захотел избавиться от главного тренера ПСЖ

Foot 01: форвард Лионель Месси выступил за смену тренера ПСЖ Маурисио Почеттино

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси захотел избавиться от главного тренера клуба Маурисио Почеттино. Об этом стало известно Foot 01.

По информации источника, между Месси и Почеттино прохладные отношения. Нападающий выступил за смену тренера и ожидает новостей о том, кто возглавит клуб в следующем сезоне. Аргентинец считает, что это поможет команде успешно выступать в турнирах, включая Лигу чемпионов.

В текущем сезоне ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. В первом матче парижане обыграли мадридский «Реал» со счетом 1:0 благодаря голу Килиана Мбаппе. В ответной встрече ПСЖ уступил со счетом 1:3. При этом парижский клуб стал чемпионом Франции.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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