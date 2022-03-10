«Реал» обыграл ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Пари Сен-Жермен» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1

Мадридский «Реал» обыграл команду «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В первом тайме Мбаппе вывел французский клуб вперед, однако во второй половине встречи Карим Бензема оформил хет-трик. В параллельном матче «Манчестер Сити» сохранил преимущество над «Спортингом», добытое в первой игре. На стадионе была зафиксирована ничья 0:0.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоялась 13 декабря прошлого года. Процедуру пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.