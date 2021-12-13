Стали известны результаты повторной жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Австрийский «Зальцбург» станет соперником мюнхенской «Баварии». «Манчестер Сити» поспорит за выход в следующий этап с лиссабонским «Спортингом». «Бенфика» проведет встречи с «Аяксом». Лондонский «Челси» сыграет против французского «Лилля». Соперником «Манчестер Юнайтед» станет мадридский «Атлетико». «Вильярреал» сыграет с туринским «Ювентусом». «Интер» столкнется с «Ливерпулем», а мадридский «Реал» — с «Пари Сен-Жермен».

Процедуру жеребьевки ЛЧ пришлось проводить повторно из-за ряда технических ошибок, которые привели к объявлению пар клубов, которые не должны были встречаться в плей-офф. УЕФА сослался на неполадки со стороны внешнего провайдера.

Первые матчи плей-офф пройдут 15,16, 22 и 23 февраля.