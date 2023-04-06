Объявлен новый главный тренер «Челси»

Фрэнк Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси»

Фрэнк Лэмпард стал исполняющим обязанности главного тренера «Челси». О назначении объявлено на сайте клуба.

44-летний английский специалист будет занимать пост до конца сезона. Лэмпард уже работал в «Челси»: он возглавлял команду с 2019 по 2021 год.

«Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы завершить сезон», — говорится в заявлении команды.

2 апреля «Челси» объявил о расторжении контракта с главным тренером Грэмом Поттером. После временным тренером был Бруно Сальтор.

После 29 туров «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). На счету команды 39 очков.