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17:17, 3 июня 2024Ценности

Дина Саева похвасталась новой сумкой за миллионы рублей

Блогерша Дина Саева похвасталась новой сумкой Hermes за 3,3 миллиона рублей

Кадр: @senoritasaeva

Российская блогерша и модель таджикского происхождения Дина Саева похвасталась новым аксессуаром за миллионы рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 24-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала, как распаковывает продукцию французского модного дома Hermes. Так, она показала на камеру сумку Birkin указанного бренда сиреневого оттенка. Стоимость данного изделия на сайте компании по перепродаже коллекционных сумок Madison Avenue Couture составляет 36,5 тысячи долларов (примерно 3,3 миллиона рублей). «Долгожданная», — подписала при этом автор поста.

Также девушка достала из коробки сандалии аналогичного цвета из козьей кожи, которые на официальном сайте марки продаются за 710 евро (примерно 70 тысяч рублей).

В мае жена российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова прогулялась с сумкой Chanel за 723 тысячи рублей.

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      Карина Черных
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