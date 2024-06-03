К летевшему в Турцию российскому самолету экстренно вызвали пожарных

К летевшему в Стамбул самолету экстренно вызвали пожарных из-за утечки топлива

К летевшему в Турцию самолету российской авиакомпании «Уральские авиалинии» экстренно вызвали пожарных из-за утечки топлива. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с Airbus A319, следовавшим из Екатеринбурга в Стамбул, в воскресенье, 2 июня. «Экипаж воздушного судна срочно затребовал пожарную машину на стоянку №9, — говорится в сообщении. — Причина: после холодной прокрутки двигателя подтекает топливо».

Сотрудники экстренной службы подъехали к лайнеру спустя минуту. Огня на месте обнаружено не было.

Ранее у пассажирки «Уральских авиалиний» случился отек легких в небе. Инцидент произошел на борту следовавшего из Калининграда в Екатеринбург самолета 31 мая. 60-летней женщине стало плохо во время полета: у нее появились хрипы и одышка, а лицо стало серого цвета.