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17:11, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Уехавший из России комик рассказал об общении с Ургантом

Комик Оганисян заявил, что последний раз общался с Иваном Ургантом в апреле
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Российский стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, рассказал об общении с телеведущим Иваном Ургантом. Подробности он раскрыл в интервью проекту «Честное слово», доступном на YouTube.

Ведущий спросил у юмориста, работавшего в программе «Вечерний Ургант», поддерживает ли он контакт с ведущим. «Я поздравлял последний раз с днем рождения его в апреле... Чуть-чуть попереписывались», — заявил Оганисян.

Он также признался, что ему грустно от того, что программа перестала выходить в эфир. Комик назвал ее одной из лучших передач на российском телевидении.

Ранее Оганисян рассказал, как ведет себя Ургант за кадром. По словам юмориста, телеведущий в жизни много шутит.

«Вечерний Ургант», как и ряд других развлекательных программ, перестал выходить после начала спецоперации на Украине. Первый канал заявил, что изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ. В сети появлялись сведения о закрытии шоу, однако представители телеканала опровергали их.

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      Мария Большакова
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