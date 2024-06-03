Уехавший из России комик рассказал об общении с Ургантом

Комик Оганисян заявил, что последний раз общался с Иваном Ургантом в апреле

Российский стендап-комик Гарик Оганисян, уехавший из России, рассказал об общении с телеведущим Иваном Ургантом. Подробности он раскрыл в интервью проекту «Честное слово», доступном на YouTube.

Ведущий спросил у юмориста, работавшего в программе «Вечерний Ургант», поддерживает ли он контакт с ведущим. «Я поздравлял последний раз с днем рождения его в апреле... Чуть-чуть попереписывались», — заявил Оганисян.

Он также признался, что ему грустно от того, что программа перестала выходить в эфир. Комик назвал ее одной из лучших передач на российском телевидении.

Ранее Оганисян рассказал, как ведет себя Ургант за кадром. По словам юмориста, телеведущий в жизни много шутит.

«Вечерний Ургант», как и ряд других развлекательных программ, перестал выходить после начала спецоперации на Украине. Первый канал заявил, что изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ. В сети появлялись сведения о закрытии шоу, однако представители телеканала опровергали их.