Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:15, 3 июня 2024Силовые структуры

Экс-инспектора МЧС осудили по делу о пожаре в московском хостеле

В Москве суд дал 5 лет колонии экс-инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника МЧС Романа Сабельникова к пяти годам колонии общего режима по делу о пожаре в столичном хостеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сабельникова признали виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Его также лишили права занимать должность на госслужбе или в органах местного самоуправления на 2,5 года. Его взяли под стражу в зале суда, ранее он находился под домашним арестом.

По версии следствия, Сабельников необоснованно вынес предупреждение владельцам хостела, установил длительный срок выполнения предписания и не обратил внимание на некоторые нарушения правил пожарной безопасности. Подсудимый вину не признал.

Пожар в хостеле произошел в ночь на 29 июля 2022 года. Пострадали 14 человек, восемь из которых не выжили.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      «Все семь столпов ядерной защиты нарушены». Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации на Запорожской АЭС

      НАСА утвердило новую дату запуска Starliner

      В Австрии не стало единственной в истории страны женщины-канцлера

      Россиянин погиб при атаке дрона-камикадзе ВСУ на движущийся автомобиль

      49-летняя Яна Рудковская и ее мать показали фигуры в купальниках

      Украинский беспилотник атаковал российский регион

      Белый дом назвал состав делегации на мирной конференции по Украине

      Мигрант объяснил высадку из такси говоривших про «Крокус» участников СВО

      Избитый немцами 18-летний «мастер доносов» попал под суд

      Бывшая соратница Пригожина рассказала о тревожной обстановке в преддверии мятежа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше