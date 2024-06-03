Экс-инспектора МЧС осудили по делу о пожаре в московском хостеле

В Москве суд дал 5 лет колонии экс-инспектору МЧС по делу о пожаре в хостеле

Нагатинский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника МЧС Романа Сабельникова к пяти годам колонии общего режима по делу о пожаре в столичном хостеле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Сабельникова признали виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Его также лишили права занимать должность на госслужбе или в органах местного самоуправления на 2,5 года. Его взяли под стражу в зале суда, ранее он находился под домашним арестом.

По версии следствия, Сабельников необоснованно вынес предупреждение владельцам хостела, установил длительный срок выполнения предписания и не обратил внимание на некоторые нарушения правил пожарной безопасности. Подсудимый вину не признал.

Пожар в хостеле произошел в ночь на 29 июля 2022 года. Пострадали 14 человек, восемь из которых не выжили.