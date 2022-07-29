Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стали известны личности восьми погибших при пожаре в московском хостеле

Прокуратура заявила, что были установлены личности погибших при пожаре в хостеле в Москве

Фото: телеграм-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Стали известны личности восьми погибших при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве. Об этом заявила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что все погибшие — «мужчины в возрасте 19, 33, 35 лет, двое 60-летних и двое 38-летних». Возраст еще одной жертвы пожара устанавливается.

Прокуратура Москвы также подчеркнула, что контролирует ход расследования уголовного дела.

В ночь на 29 июля в Хостеле на Алма-Атинской улице произошел пожар. В МЧС сообщили, что основной причиной гибели людей стали установленные на окнах решетки. По информации Следственного комитета, пожар мог начаться из-за неисправной электропроводки.

Очевидица рассказала, что прохожим приходилось голыми руками вырывать решетки на окнах, чтобы освободить заблокированных в хостеле постояльцев. Она описала гибель людей в пожаре фразой «выли от ужаса».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
ЦБ прокомментировал возможность прекращения биржевых торгов долларом
Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощечину на «Оскаре»
Стали известны личности восьми погибших при пожаре в московском хостеле
Российская стюардесса попозировала в мини-юбке и покорила иностранцев в сети
Блогерша сшила платье из дешевого пододеяльника и удивила поклонников
В России нашли незамеченный пожар на десятки тысяч гектаров
«Газпром» нашел новую проблему с турбиной для «Северного потока»
Названы самые безопасные для детей подмосковные города
Напавший на советского композитора россиянин пойдет под суд
В Великобритании осудили теннисистку-чемпионку за работу с российским тренером
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.